Ванат з Динамо може перейти до відомого європейського клубу

Владислав Ванат у матчі з "Карпатами". Фото: "Динамо" Київ

Зірковий нападник київського "Динамо" Владислав Ванат продовжує привертати увагу європейських клубів. Раніше заявлялося про інтерес трьох відомих команд.

Однак, паблік Ojeando Fútbol стверджує, що українець зацікавив ще один клуб із топової ліги.

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Джерела повідомили, що Ванат зацікавив іспанський "Реал Сосьєдад", який щорічно веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів у чемпіонаті Іспанії.

Наразі крім інтересу більш детальної інформації немає.

Минулого сезону іспанці посіли шосте місце в чемпіонаті Іспанії.

Владислав Ванат у матчі Ліги чемпіонів. Фото: "Динамо" Київ

Зазначимо, що "Динамо" раніше вже працювало з басками. У 2001 році кияни продали у "Реал Сосьєдад" грузинського нападника Георгія Деметрадзе. Той трансфер обійшовся іспанцям в 5 млн доларів.

При цьому трансферу в "Реал Сосьєдад" можуть завадити моральні цінності іспанського клубу, який минулого сезону підписав російського гравця Арсена Захаряна.

Раніше інтерес до Ваната виявляли міланський "Інтер", іспанський "Бетіс" та австрійський "Зальцбург".

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