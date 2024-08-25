Лунін ухвалив остаточне рішення про майбутнє у мадридському Реалі

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український воротар Андрій Лунін ухвалив рішення про своє майбутнє у мадридському "Реалі". У футболіста залишився рік контракту і йому необхідно було швидко дати відповідь керівництву клубу, яке думало виставити його на трансфер.

Про рішення українського 25-річного воротаря повідомив портал The Athletic.

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Лунін вирішив залишитися

За інформацією джерела, український воротар вирішив влітку нікуди не переходити і відпрацює рік контракту, що залишився.

Поки що не підтвердилися чутки про те, що Андрій підпише з мадридцями контракт до літа 2028 року.

У керівництві "Реала", де хотіли або продовжити контракт, або продати футболіста, змінили рішення і тепер хочуть, щоб Андрій залишився в команді, якщо не на чотири роки, то хоча б на рік, що залишився.

Зазначимо, що минулого сезону Лунін завдяки травмі Тібо Куртуа зіграв за "Реал" у 31 матчі, де пропустив 32 м'ячі. При цьому голкіпер має 12 сухих ігор.

У поточному сезоні Лунін не виходив на поле у матчі за Суперкубок проти "Аталанти" та у стартовому турі чемпіонату проти "Мальорки".

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