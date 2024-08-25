Анчелотті не застосовуватиме дисциплінарні санкції до Луніна

Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Український воротар Андрій Лунін продовжує залишатись гравцем мадридського "Реалу". При цьому він не продовжує контракт та може через рік піти вільним агентом.

Стосовно свого відношення до Луніна висловився головний тренер "Реала" Карло Анчелотті, передає в соцмережах журналіст Гільєрмо Рай.

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Анчелотті не буде погрожувати

Раніше в клубі погрожували, що Андрій або підпише новий контракт, або його продадуть. У разі відмови від трансферу заявлялося, що в українця не буде шансів зіграти у новому сезоні.

За інформацією джерела, Анчелотті не буде використовувати дисциплінарні методи проти 25-річного футболіста. Карло наразі розраховує на Луніна як на другого голкіпера.

Лунін минулого сезону завдяки травмі Тібо Куртуа зіграв у 31 матчі, де пропустив 32 голи та ще 12 ігор зіграв на нуль. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 млн євро.

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