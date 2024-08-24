Жирона побила трансферний рекорд, підписавши конкурента Циганкова

Циганкова продадуть — на його позицію Жирона купила найдорожчого гравця в історії
Іспанська "Жирона" продовжує посилюватись перед Лігою чемпіонів. З цією метою клуб зробив найдорожчий трансфер в своїй історії.
"Жирона" повідомила, що купила футболіста на позицію Віктора Циганкова.
BENVINGUT YÁSER! 👋- Girona FC (@GironaFC) August 23, 2024
"Жирона" побила трансферний рекорд
За інформацією клубу, вони придбали вінгера збірної Колумбії з англійського "Уотфорда" Ясера Аспірілью.
Перспективний 20-річний футболіст підписав контракт на 6 років — до літа 2030 року.
Трансфер футболіста коштуватиме каталонцям 18 млн євро. Також передбачені бонуси, які можуть зрости до 7 млн євро. Загальна сума трансферу може становити 25 млн євро.
При цьому "Уотфорд" отримає відсоток від перепродажу гравця.
В Англії Аспірилья у 86 матчах забив сім м'ячів і зробив десять гольових передач.
Попереднім трансферним рекордом "Жирони" був Абель Руїс — 9 млн євро.
Трансфер Аспірильї ставить під питання майбутнє у клубі українця Віктора Циганкова, який також грає на позиції правого вінгера. Очевидно, що команда побила трансферний рекорд не для того, щоб колумбієць сидів на лаві запасних.
Можливо, "Жирона" все ж таки спробує продати Віктора у "Фулхем" або інший англійський клуб за 30 млн євро.
Нагадаємо, трансфер Циганкова принесе "Жироні" величезні гроші — куди перейде українець.
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