Жирона побила трансферный рекорд, подписав конкурента Цыганкова

Виктор Цыганков в новой форме клуба. Фото: "Жирона"

Испанская "Жирона" продолжает усиливаться перед Лигой чемпионов. В этих целях клуб совершил самый дорогой трансфер в своей истории.

"Жирона" сообщила, что купила футболиста на позицию Виктора Цыганкова.

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BENVINGUT YÁSER! 👋 — Girona FC (@GironaFC) August 23, 2024

"Жирона" побила трансферный рекорд

По информации клуба, они приобрели вингера сборной Колумбии из английского "Уотфорда" Ясера Аспирилью.

Перспективный 20-летний футболист подписал контракт на 6 лет — до лета 2030 года.

Трансфер футболиста обойдется каталонцам в 18 млн евро. Также предусмотрены бонусы, которые могут вырасти до 7 млн евро. Общая сумма трансфера может составить 25 млн евро.

При этом "Уотфорд" получит процент от перепродажи игрока.

В Англии Аспирилья в 86 матчах забил семь мячей и сделал десять голевых передач.

Предыдущим трансферным рекордом "Жироны" был Абель Руис — 9 млн евро.

Трансфер Аспирильи ставит под вопрос будущее в клубе украинца Виктора Цыганкова, который также играет на позиции правого вингера. Очевидно, что команда побила трансферный рекорд не для того, чтобы колумбиец сидел на скамейке запасных.

Возможно, "Жирона" все же попытается продать Виктора в "Фулхэм" или другой английский клуб за 30 млн евро.

Напомним, трансфер Цыганкова принесет "Жироне" огромные деньги — куда перейдет украинец.

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