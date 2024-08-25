Анчелотти не будет применять дисциплинарные санкции в отношении Лунина

Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Украинский вратарь Андрей Лунин продолжает оставаться игроком мадридского "Реала". При этом он не продлевает контракт и может через год уйти свободным агентом.

В отношении своего отношения к Лунину высказался главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, передает в соцсетях журналист Гильермо Рай.

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Андрей Лунин. Фото: Reuters

Анчелотти не будет угрожать

Ранее в клубе угрожали, что Андрей либо подпишет новый контракт, либо его продадут. В случае отказа от трансфера, заявлялось, что у украинца не будет шансов сыграть в новом сезоне.

По информации источника, Анчелотти не будет использовать дисциплинарные методы против 25-летнего футболиста. Карло рассчитывает на Лунина как на второго голкипера.

Лунин в прошлом сезоне благодаря травме Тибо Куртуа сыграл в 31 матче, где пропустил 32 гола и еще 12 игр сыграл на ноль. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

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