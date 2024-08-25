Лунин принял окончательное решение о будущем в мадридском Реале

Лунин принял решение о трансфере из Реала — куда перейдет футболист
Украинский вратарь Андрей Лунин принял решение о своем будущем в мадридском "Реале". У футболиста остался год контракта и ему необходимо было быстро дать ответ руководству клуба, которое думало его выставить на трансфер.
О решении украинского 25-летнего вратаря сообщил портал The Athletic.
Лунин решил остаться
По информации источника, украинский вратарь решил летом никуда не переходить и отработает оставшийся год контракта.
Пока не подтвердились слухи о том, что Андрей подпишет с мадридцами контракт до лета 2028 года.
В руководстве "Реала", где хотели либо продлить контракт, либо продать футболиста, изменили решение и теперь хотят, чтобы Андрей остался в команде, если не на четыре года, то хоть бы на оставшийся год.
Отметим, что в прошлом сезоне Лунин благодаря травме Тибо Куртуа сыграл за "Реал" в 31 матче, где пропустил 32 мяча. При этом у голкипера 12 сухих игр.
В текущем сезоне Лунин не выходил на поле в матче за Суперкубок против "Аталанты" и в стартовом туре чемпионата против "Мальорки".
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