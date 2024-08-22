Федорчук звинуватив Ваната у поразці Динамо від РБ Зальцбург

Владислав Ванат бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Австрійський "РБ Зальцбург" обіграв київське "Динамо" у першому матчі 4 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команда Пепейна Лейндерса забила суперникам два голи.

Відомий тренер Олег Федорчук розповів, чому у "Динамо" практично нічого не вийшло в атаці, повідомляє "Український футбол".

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Колишній тренер "Кримтеплиці", "Таврії", "Ниви" та інших команд Олег Федорчук вважає, що наставник "Динамо" Олександр Шовковський помилився зі ставкою на Владислава Ваната в атаці "біло-синіх". На думку експерта, форвард збірної України діє інертно і не приносить користі киянам.

Владислав Ванат перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

"У Ваната психологічний спад"

Найбільшу небезпеку біля воріт "РБ Зальцбург" створили Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко та захисник Денис Попов, який влучив у штангу. При цьому Владислав Ванат завдав всього одного удару і двічі вступив у єдиноборство із суперниками.

Федорчук заявив, що Ванат не прийшов до тями після чемпіонату Європи, хоча Владислав зіграв у Німеччині менше одного тайму. Найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ виглядає стомленим і не забиває голів.

"Команда почала грати, тільки коли його замінили. Мені здається, що треба тренеру дати йому подумати про свою гру в запасі, бо Ванат не одну гру вже провалив. Помітно, що він психологічно дуже виснажений. До речі, сподобалося, як Назар Волошин вийшов на його позицію. Можливо, тренерський штаб практикуватиме таке і надалі", — пояснив Федорчук.

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