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Украинский тренер обвинил Ваната в поражении Динамо в Лиге чемпионов

22 августа 2024 16:03
Валерий Ковалевич - Редактор
Федорчук обвинил Ваната в поражении Динамо от РБ Зальцбург
Владислав Ванат борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Австрийский "РБ Зальцбург" обыграл киевское "Динамо" в первом матче 4 квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Пепейна Лейндерса забила соперникам два безответных гола. 

Известный тренер Олег Федорчук рассказал, почему у "Динамо" практически ничего не получилось в атаке, сообщает "Украинский футбол". 

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Бывший тренер "Крымтеплицы", "Таврии", "Нивы" и других команд Олег Федорчук считает, что наставник "Динамо" Александр Шовковский ошибся со ставкой на Владислава Ваната в атаке "бело-синих". По мнению эксперта, форвард сборной Украины действует инертно и не приносит пользу киевлянам. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

"У Ваната психологический спад" 

Самую большую опасность у ворот "РБ Зальцбург" создали Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко и защитник Денис Попов, который попал мячом в штангу. При этом Владислав Ванат нанес всего один удар и дважды вступил в единоборство с соперниками. 

Федорчук заявил, что Ванат не пришел в себя после чемпионата Европы, хотя Владислав сыграл в Германии меньше одного тайма. Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ выглядит уставшим и не забивает голы. 

"Команда начала играть, только когда его заменили. Мне кажется, что надо тренеру дать ему подумать о своей игре в запасе, потому что Ванат не одну игру уже провалил. Заметно, что он психологически очень истощен. Кстати, понравилось, как Назар Волошин вышел на его позицию. Возможно, тренерский штаб будет практиковать такое и в дальнейшем", — объяснил Федорчук.

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Владислав Ванат РБ Зальцбург

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