Михавко честно назвал причину поражения Динамо от РБ Зальцбург

Михавко признался, почему Динамо проиграло РБ Зальцбургу в Лиге чемпионов
Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал результат первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с австрийским "РБ Зальцбург". Украинская команда уступила со счетом 0:2.
Михавко назвал причины поражения в интервью официальному сайту клуб.
"Динамо" уверенно начало поединок с "Зальцбургом" и создало несколько опасных моментов у ворот соперника. Но австрийцы сдержали натиск киевлян и повели в счете еще до перерыва, а в начале второго тайма забили второй гол.
Как Михавко оценил игру "Динамо"
Молодой защитник признал, что киевская команда не ждала легкого матча. На этой стадии турнира не бывает "удобных" соперников. "Динамо" подготовилось к поединкам против "Зальцбурга" и могло добиться успеха, но сопернику удалось реализовать свой первый же момент.
На второй тайм футболисты "Динамо" выходили с предельной мотивацией и желанием отыграться. Украинские спортсмены не ожидали, что рефери назначит пенальти в их ворота. Михавко заявил, что этот момент негативно повлиял на команду в психологическом плане.
Подопечные Шовковского пытались забить хотя бы один мяч в ответ, но так и не сумели добиться успеха. Киевские футболисты не собираются сдаваться и попытаются исправить ситуацию в ответном матче, который состоится в Австрии 27 августа.
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