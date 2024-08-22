Михавко честно назвал причину поражения Динамо от РБ Зальцбург

Тарас Михавко во время поединка с "РБ Зальцбургом". Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал результат первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с австрийским "РБ Зальцбург". Украинская команда уступила со счетом 0:2.

Михавко назвал причины поражения в интервью официальному сайту клуб.

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"Динамо" уверенно начало поединок с "Зальцбургом" и создало несколько опасных моментов у ворот соперника. Но австрийцы сдержали натиск киевлян и повели в счете еще до перерыва, а в начале второго тайма забили второй гол.

Тарас Михавко с партнерами по команде перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Михавко оценил игру "Динамо"

Молодой защитник признал, что киевская команда не ждала легкого матча. На этой стадии турнира не бывает "удобных" соперников. "Динамо" подготовилось к поединкам против "Зальцбурга" и могло добиться успеха, но сопернику удалось реализовать свой первый же момент.

На второй тайм футболисты "Динамо" выходили с предельной мотивацией и желанием отыграться. Украинские спортсмены не ожидали, что рефери назначит пенальти в их ворота. Михавко заявил, что этот момент негативно повлиял на команду в психологическом плане.

Подопечные Шовковского пытались забить хотя бы один мяч в ответ, но так и не сумели добиться успеха. Киевские футболисты не собираются сдаваться и попытаются исправить ситуацию в ответном матче, который состоится в Австрии 27 августа.

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