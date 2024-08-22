Михавко чесно назвав причину поразки Динамо від РБ Зальцбург

Тарас Михавко під час поєдинку із "РБ Зальцбургом". Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко прокоментував результат першого матчу четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з австрійським "РБ Зальцбург". Українська команда поступилася з рахунком 0:2.

Михавко назвав причини поразки в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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"Динамо" впевнено розпочало поєдинок із "Зальцбургом" і створило кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Але австрійці стримали тиск киян і повели в рахунку ще до перерви, а на початку другого тайму забили другий гол.

Тарас Михавко із партнерами по команді перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Михавко оцінив гру "Динамо"

Молодий захисник визнав, що київська команда не чекала на легкий матч. На цій стадії турніру не буває "зручних" суперників. "Динамо" підготувалося до поєдинків проти "Зальцбурга" і могло досягти успіху, але супернику вдалося реалізувати свій перший же момент.

На другий тайм футболісти "Динамо" виходили із граничною мотивацією та бажанням відігратися. Українські спортсмени не очікували, що рефері призначить пенальті у їхні ворота. Михавко заявив, що цей момент негативно вплинув на команду у психологічному плані.

Підопічні Шовковського намагалися забити хоча б один м'яч у відповідь, але так і не зуміли досягти успіху. Київські футболісти не збираються здаватися і спробують виправити ситуацію в матчі-відповіді, який відбудеться в Австрії 27 серпня.

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