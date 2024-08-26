Ванат из Динамо может перейти в известный европейский клуб

Владислав Ванат в матче с "Карпатами". Фото: "Динамо" Киев

Звездный нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат продолжает привлекать внимание европейских клубов. Ранее заявлялось об интересе трех известных команд.

Однако паблик Ojeando Futbol утверждает, что украинец заинтересовал еще один клуб из топовой лиги.

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Куда перейдет Ванат

Источники сообщили, что Ванат заинтересовал испанский "Реал Сосьедад", ежегодно ведущий борьбу за зону Лиги чемпионов в чемпионате Испании.

Пока кроме интереса более подробной информации нет.

В прошлом сезоне испанцы заняли шестое место в чемпионате Испании.

Владислав Ванат в матче Лиги чемпионов. Фото: "Динамо" Киев

Отметим, что "Динамо" раньше уже работало с басками. В 2001 году киевляне продали в "Реал Сосьедад" грузинского нападающего Георгия Деметрадзе. Тот трансфер обошелся испанцам в 5 млн долларов.

При этом трансферу в "Реал Сосьедад" могут помешать моральные ценности испанского клуба, который в прошлом сезоне подписал российского игрока Арсена Захаряна.

Ранее интерес к Ванату проявляли миланский "Интер", испанский "Бетис" и австрийский "Зальцбург".

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