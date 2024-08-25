Усик відмовився йти в політику, планує займатися боксом і стати міністром

Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Володар титулів WBA, WBO і WBC у надважкій вазі Олександр Усик задумується про завершення кар’єри. При цьому він не збирається йти у політику.

Усик розповів в інтерв’ю радіо NV про те, що не хоче в політику.

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Усик розповів, що попри чутки про перехід в ту чи іншу партію, він взагалі не хоче йти в політику, бо йому не подобається ця діяльність.

Усик підкреслив, що продовжить займатися боксом і працюватиме в цій сфері, зокрема, планує стати президентом Федерації боксу України, а згодом, міністром молоді та спорту.

Також Усик додав, що його не подобається політика тому, що інколи доводиться обіцяти речі, які не збираєшся виконувати.

"Ось який момент: я не можу домовитися зі своєю совістю. Все, що я роблю, все, що у мене є — з моєю совістю все гаразд. Вона не каже, що це правильно, а це неправильно. Я питаю: "Як ти думаєш?" Я спілкуюся сам із собою. Я сам собі кажу", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик 21 грудня проведе реванш проти Тайсона Ф’юрі, якого перемагав у травні.

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