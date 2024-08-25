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Усик назвав бої, заради яких почекає з відходом на пенсію

25 серпня 2024 11:50
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Усик хоче провести два бої та зібрати аншлаг на НСК Олімпійський
Олександр Усик перед матчем "Полісся". Фото: instagram.com/usykaa/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Об’єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик визнає, що в боксі йому залишилось провести небагато боїв перед завершенням кар’єри. Українець наразі хоче досягти кількох цілей.

Про це Усик розповів в інтерв’ю радіо NV.

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За словами українського боксера, він перед пенсією хоче проведе два поєдинки. Перший — реванш проти Тайсона Ф’юрі, 21 грудня, в Саудівській Аравії. Після перемоги в реванші Олександр готовий дати третій бій с Ентоні Джошуа, якого вже двічі перемагав.

Інші суперники Усика не цікавлять і він готовий їх віддати молодим боксерам.

Також перед завершенням кар’єри Усик планує провести поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський". Олександр хоче зібрати аншлаг на стадіоні.

"Для мене не є метою зібрати весь "Медісон Сквер Гарден". Моя мета — зібрати "Олімпійський" у Києві в мирний час. Цього дуже б хотілося.

"Медісон" — круте місце, але хочеться свою публіку порадувати. Я впевнений, що весь стадіон, 80 тисяч, буде sold out. Тож дай боже, щоб це сталося", — сказав Усик.

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Олександр Усик бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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