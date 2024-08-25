Усик хочет провести два боя и собрать аншлаг на НСК Олимпийский

Александр Усик перед матчем "Полесья". Фото: instagram.com/usykaa/

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик признает, что в боксе ему осталось провести немного боев перед завершением карьеры. Украинец пока хочет достичь нескольких целей.

Об этом Усик рассказал в интервью радио NV.

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Что осталось сделать Усику

По словам украинского боксера, он перед пенсией хочет провести два поединка. Первый — реванш против Тайсона Фьюри, 21 декабря, в Саудовской Аравии. После победы в реванше Александр готов дать третий бой Энтони Джошуа, которого уже дважды побеждал.

Остальные соперники Усика не интересуют и он готов их отдать молодым боксерам.

Также перед завершением карьеры Усик планирует провести поединок в Киеве на НСК "Олимпийский". Александр желает собрать аншлаг на стадионе.

"Для меня не целью собрать весь "Мэдисон Сквер Гарден". Моя цель — собрать "Олимпийский" в Киеве в мирное время. Этого очень бы хотелось.

"Мэдисон" — крутое место, но хочется свою публику порадовать. Я уверен, что весь стадион 80 тысяч будет sold out. Дай бог, чтобы это произошло", — сказал Усик.

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