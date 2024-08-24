Усик подарил Зеленскому титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе

Владимир Зеленский и Александр Усик. Фото: скриншот

В Киеве в рамках празднования Дня независимости Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спортсменами. Среди приглашенных был чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

Во время встречи Усик подарил Зеленскому ценный подарок. Видео со встречей с боксером глава государства опубликовал в соцсетях.

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Подарок от Усика

Титулованный боксер подарил Зеленскому титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Титул WBC самый престижный в профессиональном боксе и именно его Усик в мае отобрал у британца Тайсона Фьюри.

Отметим, что с 2018 года на чемпионских поясах WBC появился флаг Украины. Одним из тех, кто продвигал идею поместить на пояс сине-желтое знамя, был бывший чемпион дивизиона Виталий Кличко.

Усик ранее получил от Зеленского награду "легенды Украины" и "Орден Свободы". Глава государства пояснил, что это за спортивные результаты и популяризацию страны.

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