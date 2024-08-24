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Усик подарував Зеленському найпрестижніший чемпіонський титул — відео

24 серпня 2024 21:43
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Усик подарував Зеленському титул чемпіона світу WBC у суперважкій вазі
Володимир Зеленський та Олександр Усик. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Києві в рамках святкувань Дня незалежності Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами. Серед тих, кого запросили, був чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик.

Під час зустрічі Усик подарував Зеленському цінний подарунок. Відео з зустріччю з боксером глава держави опублікував у соцмережах.

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Подарунок від Усика

Титулованний боксер подарував Зеленському титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Титул WBC є найпрестижнішим у професійному боксі і саме його Усик у травні відібрав у британця Тайсона Ф’юрі.

Зазначимо, що з 2018 року на чемпіонських поясах WBC є прапор України. Одним із тих хто просував ідею помістити на пояс синьо-жовтий прапор був колишній чемпіон дивізіону Віталій Кличко.

Усик раніше отримав від Зеленського нагороду "легенди України" та "Орден Свободи". Глава держави пояснив, що це за спортивні результати та популяризацію країни.

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Володимир Зеленський Олександр Усик бокс WBC

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