Усик отказался идти в политику, планирует заниматься боксом и стать министром

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик задумывается о завершении карьеры. При этом он не собирается уходить в политику.

Усик рассказал в интервью радио NV о том, что не хочет в политику.

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Усик рассказал, что, несмотря на слухи о переходе в ту или иную партию, он вообще не хочет идти в политику, потому что ему не нравится эта деятельность.

Усик подчеркнул, что продолжит заниматься боксом и будет работать в этой сфере, в частности планирует стать президентом Федерации бокса Украины, а впоследствии, министром молодежи и спорта.

Также Усик добавил, что ему не нравится политика потому, что иногда приходится обещать вещи, которые не собираешься выполнять.

"Вот какой момент: я не могу договориться со своей совестью. Все, что я делаю, все, что у меня есть — с моей совестью все хорошо. Она не говорит, что это правильно, а это неправильно. Я спрашиваю: "Как ты думаешь? "Я общаюсь сам с собой. Я сам себе говорю", — сказал Усик.

Отметим, что Усик 21 декабря проведет реванш против побеждавшего в мае Тайсона Фьюри.

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