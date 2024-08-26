Александр Усик высказался о хейтерах Василия Ломаченко и поддержал друга

Александ Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Александр Усик, обладатель титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе, является другом и кумом обладателя титула IBF в легком дивизионе Василия Ломаченко. Ранее из-за политических высказываний у "Ломы" появилось много критиков в Украине.

Массовую критику в сторону своего друга в интервью радио НВ прокомментировал Усик.

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Отвечая на вопрос о критике в сторону Ломаченко Усик отметил, что не может говорить за спиной у Василия и никак не относится к этому вопросу.

Александр подчеркнул, что для своих близких остается героем, и не обращает внимания на критику. Усик считает, что критиковать его может только тот, кто прошел с ним тот же путь, или его небесный отец.

"Василия Анатольевича здесь нет, я за своего невероятно крутого брата ничего не могу говорить. Никак не отношусь. Сегодня я герой, а завтра не герой. Для своих детей, для своей жены, для своего окружения я герой, и мне этого хватает", — сказал Усик.

Отметим, что Усик 21 декабря проведет реванш против британца Тайсона Фьюри. Ломаченко решил не выступать в 2024-м году.

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