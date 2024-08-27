Миколенко перейдет в один из самых популярных клубов Италии

Виталий Миколенко в "Эвертоне". Фото: instagram.com/mikola_16/

Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко оказался в шаге от трансфера в другой клуб. "Ириски" получили выгодное предложение по трансферу молодого защитника.

Миколенко может сменить команду уже на этой неделе, сообщает Tutto Mercato.

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Контракт Виталия Миколенко с "Эвертоном" действует до лета 2026 года. Это не помешает украинскому футболисту сменить клуб, если "ириски" получат выгодное предложение по продаже защитника. Именно это и произошло в последнюю неделю трансферного окна.

Виталий Миколенко в матче против "Тоттенхэма". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Где будет играть Миколенко

В услугах 25-летнего защитника заинтересовал "Лацио". Тренер римской команды Марко Барони нуждается в быстром фланговом футболисте, который может не только сыграть в обороне, но и поддержать атаку своей команды.

"Лацио" предложил "Эвертону" 30 млн евро за игрока сборной Украины. Итальянский клуб ведет с англичанами переговоры о том, чтобы выплатить эту сумму за два года. Миколенко будет зарабатывать в Серии А больше, чем получает в составе "ирисок".

В "Эвертон" Миколенко перешел из киевского "Динамо" в январе 2022 года. В прошлом сезоне он стал одним из лидеров английской команды.

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