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Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии

27 августа 2024 10:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Миколенко перейдет в один из самых популярных клубов Италии
Виталий Миколенко в "Эвертоне". Фото: instagram.com/mikola_16/
Валерий Ковалевич - Редактор

Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко оказался в шаге от трансфера в другой клуб. "Ириски" получили выгодное предложение по трансферу молодого защитника. 

Миколенко может сменить команду уже на этой неделе, сообщает Tutto Mercato

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Контракт Виталия Миколенко с "Эвертоном" действует до лета 2026 года. Это не помешает украинскому футболисту сменить клуб, если "ириски" получат выгодное предложение по продаже защитника. Именно это и произошло в последнюю неделю трансферного окна.

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в матче против "Тоттенхэма". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Где будет играть Миколенко 

В услугах 25-летнего защитника заинтересовал "Лацио". Тренер римской команды Марко Барони нуждается в быстром фланговом футболисте, который может не только сыграть в обороне, но и поддержать атаку своей команды. 

"Лацио" предложил "Эвертону" 30 млн евро за игрока сборной Украины. Итальянский клуб ведет с англичанами переговоры о том, чтобы выплатить эту сумму за два года. Миколенко будет зарабатывать в Серии А больше, чем получает в составе "ирисок". 

В "Эвертон" Миколенко перешел из киевского "Динамо" в январе 2022 года. В прошлом сезоне он стал одним из лидеров английской команды. 

Напомним, Усик высказался о критике в адрес Ломаченко. 

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс. 

"Кривбасс" договорился о продаже своей звезды в европейский футбольный клуб. 

К Паралимпиаде допустили около ста российских и белорусских спортсменов. 

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко

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