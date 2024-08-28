Шапаренко готовится к трансферу — Динамо согласилось продать игрока

Николай Шапаренко в матче с "РБ Зальцбург". Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" готовит еще один исходящий трансфер. До конца текущей недели команду может покинуть полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко.

Воспитанник "Динамо" продолжит карьеру в одном из самых популярных клубов мира, сообщает Stern.

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Николай Шапаренко близок к уходу из клуба, в котором провел всю карьеру. Представители европейских клубов давно следят за одним из лидеров средней линии "Динамо". В конце летнего трансферного окна-2024 должен состояться уход игрока.

Где будет выступать Шапаренко

За последние два года полузащитником интересовались клубы из Франции, Италии и Англии. Однако "Динамо" не подтверждало возможность трансфера 25-летнего футболиста. Однако теперь Шапаренко действительно близок к переходу в другой клуб.

Николай Шапаренко на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Дортмундская "Боруссия" в поисках нового атакующего полузащитника обратила внимание на игрока "Динамо". Немецкий клуб продвинулся в переговорах с киевлянами о трансфере Шапаренко. "Боруссия" готова заплатить за Николая 10 млн евро. "Бело-синие" настаивают на том, чтобы в договор были включены бонусы.

В сезоне 2024/2025 Шапаренко уже успел сыграть 8 матчей в составе "Динамо". Он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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