Шовковский назвал причину проблем Динамо в матчах с РБ Зальцбург

Александр Шовковский после матча. Фото: скриншот YouTube

Киевское "Динамо" не сумело обыграть на выезде австрийский "РБ Зальцбург". Украинская команда завершила ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов вничью.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в интервью официальному сайту клуба назвал причины неудачи своей команды.

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"Динамо" мощно начало поединок против "РБ Зальцбург" и прижало соперника к воротам Яниса Бласвиха. Однако киевская команда пропустила контратаку и гол. "Бело-синие" отыгрались благодаря голу Владислава Ваната, но одержать победу так и не удалось.

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал об игре "Динамо"

Наставник киевской команды поблагодарил своих подопечных и заверил, что они сделали все, что могли в двух матчах с "РБ Зальцбург". Однако "Динамо" не хватило сил, а многим игрокам — опыта. Шовковский напомнил, что некоторые футболисты еще не играли на таком уровне. Тренер считает, что "бело-синие" сделали шаг вперед по сравнению с предыдущими сезонами и неплохо показали себя в квалификации Лиги чемпионов.

Шовковский объяснил, что теперь игроки "Динамо" поняли, что выступление в еврокубках — это игра на совершенно другие скоростях по сравнению с УПЛ. Тренер доволен тем, как его подопечные подошли к этим матчам, но считает, что в игре команды еще много недочетов. Наставник пообещал работать над их исправлением.

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