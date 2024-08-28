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Шовковский объяснил, чем недоволен в игре Динамо после ничьей с РБ Зальцбург

28 августа 2024 09:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Шовковский назвал причину проблем Динамо в матчах с РБ Зальцбург
Александр Шовковский после матча. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" не сумело обыграть на выезде австрийский "РБ Зальцбург". Украинская команда завершила ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов вничью. 

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в интервью официальному сайту клуба назвал причины неудачи своей команды. 

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"Динамо" мощно начало поединок против "РБ Зальцбург" и прижало соперника к воротам Яниса Бласвиха. Однако киевская команда пропустила контратаку и гол. "Бело-синие" отыгрались благодаря голу Владислава Ваната, но одержать победу так и не удалось. 

Динамо Киев
Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал об игре "Динамо" 

Наставник киевской команды поблагодарил своих подопечных и заверил, что они сделали все, что могли в двух матчах с "РБ Зальцбург". Однако "Динамо" не хватило сил, а многим игрокам — опыта. Шовковский напомнил, что некоторые футболисты еще не играли на таком уровне. Тренер считает, что "бело-синие" сделали шаг вперед по сравнению с предыдущими сезонами и неплохо показали себя в квалификации Лиги чемпионов. 

Шовковский объяснил, что теперь игроки "Динамо" поняли, что выступление в еврокубках — это игра на совершенно другие скоростях по сравнению с УПЛ. Тренер доволен тем, как его подопечные подошли к этим матчам, но считает, что в игре команды еще много недочетов. Наставник пообещал работать над их исправлением. 

Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс. 

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский

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08:53 Выглядит, как в 1899 году — во Львове показали отреставрированный 125-летний орган

08:50 Более 180 боестолкновений — в Генштабе назвали направления, на которых оккупанты активно атакуют

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