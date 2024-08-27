Усик признался, от чего отказался ради боя с Тайсоном Фьюри

Усик честно признался, чем пожертвовал ради боя с Фьюри
Украинский спортсмен Александр Усик подтвердил, что бой-реванш с Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года. Боксер с уважением относится к сопернику из Великобритании.
Усик объяснил, чем ему пришлось пожертвовать ради противостояния с Фьюри, сообщает NV.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что считает Тайсона Фьюри невероятным соперником. Украинский боксер заявил, что бой с британцем был очень сложным. Но перед спортивным событием Усик был вынужден пожертвовать многим, чтобы рассчитывать на победу.
Что Усик сказал про подготовку к бою
Украинский боксер заявил, что поединок против Фьюри стал для него одним из самых сложных испытаний в карьере. Усик готовился к бою на протяжение девяти месяцев. Все это время спортсмен почти не видел членов семьи.
"Пропустил все праздники, все дни рождения детей, рождение Машеньки пропустил, был в лагере, тренировался. Победа есть и слава Богу. То, как было тяжело, это уже в прошлом, то, как сейчас — это сегодня и сейчас, то, что будет — то будет. Это невероятно", — объяснил Усик.
Украинец назвал соперника хитрым и выносливым оппонентом. Усик заявил, что Фьюри является очень умным спортсменом, который умеет вести психологическую работу с соперниками.
Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.
Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций.
"Динамо" сыграет с "РБ Зальцбург" без лидера — Шовковский назвал причину.
Усик высказался о критике в адрес Ломаченко.
На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс.
Читайте Новини.LIVE!