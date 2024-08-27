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Динамо сыграет с РБ Зальцбург без лидера — Шовковский назвал причину

27 августа 2024 11:17
Валерий Ковалевич - Редактор
Шовковский назвал кадровую проблему Динамо перед игрой с РБ Зальцбург
Александр Шовковский объясняет игрокам тактику на матч. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" продолжает готовиться к ответному поединку четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "РБ Зальцбург". Главный тренер команды Александр Шовковский пообещал попытаться исправить ситуацию после поражения в первом поединке.

Шовковский заверил, что его подопечные не собираются сдаваться, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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Александр Шовковский и его подопечные проанализировали причины поражения киевской команды в первом поединке с "РБ Зальцбург". Были сделаны определенные выводы на основе анализа ситуации. "Динамо" сделает все возможное, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский не сыграет с "РБ Зальцбург". Фото: пресс-служба "Динамо"

Кадровые проблемы команды Шовковского 

В Австрию не поехал капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Он заболел сразу после матча с "Карпатами" (3:1), футболиста изолировали от команды. В ближайшее время полузащитник не сможет помочь "бело-синим". 

Также на поле не смогут выйти травмированные хавбек Владимир Шепелев и защитник Максим Дячук, которому сделали операцию. Игроку уже сняли повязку, и он восстанавливается на базе "Динамо" в Киеве. Все остальные футболисты готовы принять участие в матче. 

"РБ Зальцбург" примет "Динамо" во вторник, 27 августа. Начало поединка в 22:00. 

Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций. 

Усик высказался о критике в адрес Ломаченко. 

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс. 

"Кривбасс" договорился о продаже своей звезды в европейский футбольный клуб. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Виталий Буяльский Александр Шовковский РБ Зальцбург

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