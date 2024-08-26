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Кривбасс договорился о продаже своей звезды в европейский футбольный клуб

26 августа 2024 22:53
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Принс Аду будет продан Кривбассом: трансфер в Викторию Пльзень
Игроки "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Криворожский "Кривбасс" скоро останется без основного футболиста. Но клуб выручит за него хорошие деньги.

О предстоящем трансфере сообщил Телеграмм-канал ТаТоТаке.

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По информации источника, "Кривбасс" продаст 20-летнего ганского нападающего Принса Аду.

Покупателем футболиста будет "Виктория" Пльзень, которой "Кривбасс" проиграл в третьем раунде квалификации Лиги Европы. В этих играх Аду забил гол в ворота соперника.

Примерно чехи заплатят за Принса Аду 1 млн евро.

Принс Аду
Принс Аду в матче против "Бетиса". Фото: "Кривбасс"

Отметим, что Принс Аду в прошлом году перешел в "Кривбасс" в качестве свободного агента. До этого игрок выступал в Беларуси за "Ислочь".

За "Кривбасс" Аду сыграл за все время 18 матчей, где забил четыре гола. Действующий контракт футболиста с Кривбассом действует до 30 июня 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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