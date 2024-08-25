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Кривбасс потерял очки с Ингульцем, Рух разгромил Зарю — видео голов

25 августа 2024 21:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Рух разгромило Зорю, Кривбасс потерял очки в матче с Ингульцом.
Футболисты "Руха". Фото: "Движение" Львов
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Украинской премьер-лиге прошли матчи четвертого тура. "Рух" во Львове принимал "Зарю", а "Кривбасс" сыграл с "Ингульцом".

Во Львове хозяевам удалось разгромить "Зарю", а "Кривбасс" потерял очки, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Рух" — "Заря"

"Рух" активно начало матч и на 13-й минуте заработал пенальти, после того как Башич сфолил против Дидыка в своей штрафной. Притула с 11 метров пробил в нижний угол ворот, и Турбаевский спас ворота.

Однако через две минуты Квасница по лицевой линии навесил в центр штрафной, где Карабин поймал мяч на ногу и забил.

В начале второго тайма "Рух" увеличил свое преимущество. На 48-й минуте после подачи углового Рунич пробил головой под ближнюю штангу — 2:0.

На 60-й минуте "Рух" забил третий мяч. Квасница после выхода один на один опрокинул голкипера "Зари".

"Рух" — "Заря" — 3:0

Голы: Квасница, 16, Рунич, 48, Краснопир, 60

"Рух": Ледвий — Рунич (Джурабаев, 88), Холод, Дидык, Роман — Федор (Слива, 88), Подгурский, Притула (Семотюк, 72) — Квасница (Сыч, 72), Краснопир, Карабин (Клайвер, 64).

"Заря": Турбаевский — Кирюханцев (Будковский, 46), Нваезе (Вантух, 62), Джордан, Жуниньо (Мичин, 61) — Бенито (Горбач. 54), Яцик, Башич, Тронтель — Герреро, Антюх (Слюсар, 7).

Предупреждения: Подгурский, Холод, Клайвер — Будковский.

На 90+1-й минуте был удален Клайвер дос Сантос (Рух) (второе предупреждение).

"Кривбасс" — "Ингулец"

Гости открыли счет уже на шестой минуте. Пятову на левом фланге штрафной не дали пробить по воротам с левой, но с правой он попал в дальнюю девятку.

"Кривбасс", несмотря на большое количество моментов, сравнял счет лишь на 40 минуте. По отдал по левому флангу пас на Лунева, который затем сыграл на Кужушко, которій пяткой перевел мяч в ворота.

Во втором тайме у "Кривбасса" было достаточно моментов, но "Ингулец" выстоял.

"Кривбасс" — "Ингулец" — 1:1

Голы: Кожушко, 40 — Пятов, 6

"Кривбасс": Клищук — Понедельник (Драмбаев, 46), Конате (Бандейра, 46), Стецьков, Дибанго — Твердохлиб (Вакулко, 46), Бизимана, Лунев (Хомченовский, 63) — По, Кожушко, Микитишин (Кузик, 76).

"Ингулец": Паламарчук — Дубилей (Сидоренко, 65), Малыш, Шершень, Мельничук — Петько (Мысык, 79) — Белоцерковец (Сад, 79), Пятов, Волохатый, Богунов (Пушкарев, 65) — Козак.

Предупреждение: Понедельник, Дибанго — Козак

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