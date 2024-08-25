Рух розгромив Зорю, Кривбас втратив очки в матчі з Інгульцем — відео

Футболісти "Руха". Фото: "Рух" Львів

В Українській прем’єр-лізі пройшли матчі четвертого туру. "Рух" у Львові приймав "Зорю", а "Кривбас" зіграв з "Інгульцем".

У Львові господарям вдалося розгромити "Зорю", а "Кривбас" втратив очки, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Рух" — "Зоря"

"Рух" активно почав матч і на 13-й хвилині заробили пенальті, після того як Башич сфолив проти Дідика в своїй штрафній. Притула з 11 метрів пробив у нижній кут воріт і Турбаєвський врятував ворота.

Однако через дві хвилини Квасниця з лицьової лінії навісив в центр штрафної, де Карабін піймав м’яч на ногу та забив.

На початку другого тайму "Рух" збільшив свою перевагу. На 48-й хвилині після подачі кутового Руніч пробив головою під ближню штангу — 2:0.

На 60-й хвилині "Рух" забив третій м’яч. Квасниця після виходу один на один перекинув голкіпера "Зорі".

"Рух" — "Зоря" — 3:0

Голи: Квасниця, 16, Руніч, 48, Краснопір, 60

"Рух": Ледвій — Руніч (Джурабаєв, 88), Холод, Дідик, Роман — Федор (Слива, 88), Підгурський, Притула (Семотюк, 72) — Квасниця (Сич, 72), Краснопір, Карабін (Клайвер, 64).

"Зоря": Турбаєвський — Кирюханцев (Будківський, 46), Нваезе (Вантух, 62), Джордан, Жуніньйо (Мічин, 61) — Беніто (Горбач. 54), Яцик, Башич, Тронтель — Герреро, Антюх (Слесар, 73).

Попередження: Підгурський, Холод, Клайвер — Будківський.

На 90+1-й хвилині був вилучений Клайвер дос Сантос (Рух) (друге попередження).

"Кривбас" — "Інгулець"

Гості відкрили рахунок вже на шостій хвилині. П’ятову на лівому фланзі штрафного не дали пробити по воротах з лівої, але з правої він поцілив у дальню дев’ятку.

"Кривбас", попри велику кількість моментів, зрівняв рахунок на 40-й хвилин. По віддав по лівому флангу пас на Луньова, який потім зіграв на Кужушка і той п’ятою перевыв м’яч у ворота.

В другому таймі у "Кривбаса" було достатньо моментів, але "Інгулець" вистояв.

"Кривбас" — "Інгулець" — 1:1

Голи: Кожушко, 40 — П’ятов, 6

"Кривбас": Кліщук — Понєдєльнік (Драмбаєв, 46), Конате (Бандейра, 46), Стецьков, Дібанго — Твердохліб (Вакулко, 46), Бізімана, Луньов (Хомченовський, 63) — По, Кожушко, Микитишин (Кузик, 76).

"Інгулець": Паламарчук — Дубілей (Сидоренко, 65), Малиш, Шершень, Мельничук — Петько (Мисик, 79) — Білоцерковець (Сад, 79), П’ятов, Волохатий, Богунов (Пушкарьов, 65) — Козак.

Попередження: Понєдєльнік, Дібанго — Козак

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