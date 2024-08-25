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Полісся з хет-триком Назаренка розгромило Оболонь — відео голів

25 серпня 2024 16:37
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Полісся розгромило Оболонь 4-0 у матчі УПЛ
Гравці "Полісся" святкують гол. Фото: "Полісся"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Українській прем'єр-лізі стартував другий ігровий день четвертого туру. В першому матчі "Полісся" приймало "Оболонь".

"Полісся" змогло виграти другий матч в сезоні, передає портал Новини.LIVE.

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"Полісся" розгромило "Оболонь"

Команда з Житомира з перших хвилин заволоділа перевагою та відкрила рахунок на 19-й хвилині. Гуцуляк з правого флангу навісив на дальню штангу на голову Назаренку — 1:0.

На 23-й хвилині Гуцуляк отримав м'яч на правому фланзі, змістився до центру обігруючи Блізніченка та Мороза, і пробив у дальню дев'ятку.

Матч Полесье — Оболонь
Олександр Назаренко після голу. Фото: "Полісся"

На 39-й хвилині Бабенко з глибини запустив передачу на Назаренка, який вийшов один на один та переграв воротаря.

"Полісся" на початку другого тайму зробило рахунок 4:0. Назаренко пропустив повз себе передачу Майсурадзе на правому фланзі, обіграв двох, потім обвів воротаря та пробив у порожні ворота — це хет-трик.

Після четвертого голу "Оболонь" залишилась в меншості, але "Полісся" заспокоїлося та довело матч до перемоги.

"Полісся" — "Оболонь" — 4:0

Голи: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23

"Полісся": Волинець — Тейлор (Майсурадзе, 46), Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський (Лєднєв, 46) — Гуцуляк (Шастал, 72), Пайшао (Йока, 82), Назаренко (Макуана, 59).

"Оболонь": Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Грисьо — Вітенчук (Осман, 84), Мороз, Черненко (Теслюк, 26) — Груша (Приймак, 46), Суханов (Тарануха, 26), Блізніченко (Чернов, 69).

Попередження: Чоботенко — Блізніченко, Вітенчук

Видалення: Грисьо, 54 (грубе порушення правил)

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футбол УПЛ Полісся ФК Оболонь

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