Полісся розгромило Оболонь 4-0 у матчі УПЛ

Полісся з хет-триком Назаренка розгромило Оболонь — відео голів
В Українській прем'єр-лізі стартував другий ігровий день четвертого туру. В першому матчі "Полісся" приймало "Оболонь".
"Полісся" змогло виграти другий матч в сезоні, передає портал Новини.LIVE.
"Полісся" розгромило "Оболонь"
Команда з Житомира з перших хвилин заволоділа перевагою та відкрила рахунок на 19-й хвилині. Гуцуляк з правого флангу навісив на дальню штангу на голову Назаренку — 1:0.
На 23-й хвилині Гуцуляк отримав м'яч на правому фланзі, змістився до центру обігруючи Блізніченка та Мороза, і пробив у дальню дев'ятку.
На 39-й хвилині Бабенко з глибини запустив передачу на Назаренка, який вийшов один на один та переграв воротаря.
"Полісся" на початку другого тайму зробило рахунок 4:0. Назаренко пропустив повз себе передачу Майсурадзе на правому фланзі, обіграв двох, потім обвів воротаря та пробив у порожні ворота — це хет-трик.
Після четвертого голу "Оболонь" залишилась в меншості, але "Полісся" заспокоїлося та довело матч до перемоги.
"Полісся" — "Оболонь" — 4:0
Голи: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23
"Полісся": Волинець — Тейлор (Майсурадзе, 46), Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський (Лєднєв, 46) — Гуцуляк (Шастал, 72), Пайшао (Йока, 82), Назаренко (Макуана, 59).
"Оболонь": Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Грисьо — Вітенчук (Осман, 84), Мороз, Черненко (Теслюк, 26) — Груша (Приймак, 46), Суханов (Тарануха, 26), Блізніченко (Чернов, 69).
Попередження: Чоботенко — Блізніченко, Вітенчук
Видалення: Грисьо, 54 (грубе порушення правил)
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