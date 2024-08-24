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Шахтар сенсаційно програв Олександрії, ведучи під час матчу 2:0

24 серпня 2024 15:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олександрія у вольовому стилі обіграла Шахтар 4-3, Філіппов зробив хет-трик
Матч "Олександрія" — "Шахтар". Фото: "Олександрія"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Українській прем'єр-лізі з футболу стартував четвертий тур. У першому матчі зустрілися лідери турнірної таблиці "Олександрія" та "Шахтар".

Переможцем матчу у вольовому стилі стала команда Руслана Ротаня, повідомив портал Новини.LIVE.

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Філіппов зробив хет-трик

"Шахтар" активніше розпочав матч і забив два м'ячі. Спочатку на 16-й хвилині автоголом відзначився Шабанов. Азаров навісив у воротарську, де Артем головою перевів м'яч у свої ворота.

На 25-й хвилині "Шахтар" подвоїв перевагу. Бондаренко дав пас на лінію штрафного на Криськіва, який розвернувся та потужно пробив під поперечину.

Забивши два м'ячі, гравці "Шахтаря" подумали, що вирішили результат матчу. Однак на 37-й хвилині господарі відіграли один гол. Азаров невдало вибив м'яч зі штрафного. Філіппов зробив перехоплення і обіграв Різника.

На 41-й хвилині Калюжний потужним дальнім ударом зрівняв рахунок.

Другий тайм розпочався дуже погано для "Шахтаря". На 47-й хвилині м'яч влучив у руку Бондаря після прострілу Шулянського — пенальті. Із 11-метрів Філіппов оформив дубль.

Точку в матчі поставили на 57-й хвилині. Філіппов зі своєї половини поля втік від захисників і обіграв Різника — 4:2. Після пропущеного четвертого м'яча "Шахтар" виглядав безпорадним, і шансів відігратися майже не було.

Проте "гірники" змогли забити третій м'яч. На останніх доданих хвилинах Педріньйо пробив з лінії штрафного майданчика в дальню дев'ятку — 4:3.

"Олександрія" — "Шахтар" — 4:3

Голи: Філіппов, 37, 48 (пен.), 57, Калюжний, 42 — Шабанов, 16 (автогол), Криськів, 25, Педріньйо да Сілва, 90+5

"Олександрія": Єрмаков — Кравченко (Кампуш, 68), Копіна (Скорко, 81), Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Мішнев, 60), Калюжний, Шостак (Ващенко, 46) — Беззера, Філіппов, Шулянський.

"Шахтар": Різник — Конопля (Вінісіус, 78), Бондар, Матвієнко (Франьич, 64), Азаров (Егіналду, 64) — Криськів, Бондаренко (Невертон, 63) — Педріньйо да Сілва, Судаков, Кевін — Сікан (Траоре, 63).

Попередження: Ващенко — Матвієнко

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