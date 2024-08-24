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Шахтер сенсационно проиграл Александрии, ведя по ходу матча 2:0

24 августа 2024 15:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Александрия в волевом стиле обыграла Шахтер 4-3, Филиппов сделал хет-трик
Матч "Александрия" — "Шахтер". Фото: "Александрия"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Украинской премьер-лиге по футболу стартовал четвертый тур. В первом матче встретились лидеры турнирной таблицы "Александрия" и "Шахтер".

Победителем матча в волевом стиле стала команда Руслана Ротаня, сообщил портал Новини.LIVE.

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Филиппов сделал хет-трик

"Шахтер" активнее начал матч и забил два мяча. Сначала на 16-й минуте автоголом отметился Шабанов. Азаров навесил во вратарскую, где Артем головой перевел мяч в свои ворота.

На 25-й минуте "Шахтер" удвоил преимущество. Бондаренко дал пас на линию штрафного на Крыськива, который развернулся и мощно пробил под перекладину.

Забив два мяча, игроки "Шахтера" подумали, что решили исход матча. Однако на 37-й минуте хозяева отыграли один гол. Азаров неудачно выбил мяч из штрафной. Филиппов сделал перехват и обыграл Ризныка.

На 41-й минуте Калюжный мощнейшим дальним ударом сравнял счет.

Второй тайм начался очень плохо для "Шахтера". На 47-й минуте мяч попал в руку Бондаря после прострела Шулянского — пенальти. С 11-метров Филиппов оформил дубль.

Точку в матче поставили на 57-й минуте. Филиппов со своей половины поля убежал от защитников и обыграл Ризныка — 4:2. После пропущенного четвертого мяча "Шахтер" выглядел беспомощно и шансов отыграться почти не было.

Однако "горняки" смогли забить третий мяч. На последних добавленных минутах Педриньо пробил с линии штрафной площадки в дальнюю девятку — 4:3.

"Александрия" — "Шахтер" — 4:3

Голы: Филиппов, 37, 48 (пен.), 57, Калюжный, 42 — Шабанов, 16 (автогол), Крыськив, 25, Педриньо да Силва, 90+5

"Александрия": Ермаков — Кравченко (Кампуш, 68), Копина (Скорко, 81), Шабанов, Мартынюк — Ковалец (Мишнев, 60), Калюжный, Шостак (Ващенко, 46) — Беззера, Филиппов, Шулянский.

"Шахтер": Ризнык — Конопля (Винисиус, 78), Бондарь, Матвиенко (Франьич, 64), Азаров (Эгиналду, 64) — Крыськив, Бондаренко (Невертон, 63) — Педриньо да Силва, Судаков, Кевин — Сикан (Траоре, 63).

Предупреждения: Ващенко — Матвиенко

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