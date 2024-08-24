Шахтер арендует стадион в Гельзенкирхене на матче Лиги чемпионов - известна стоимость

"Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене. Фото: "Шальке"

Донецкий "Шахтер" будет играть матчи нового сезона Лиги чемпионов в Германии. Команду примет "Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене, где играет "Шальке".

Немецкое издание Ruhr24 сообщило, во сколько "горнякам" обойдется аренда стадиона.

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"Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене. Фото: Veltins-arena.de

"Шахтер" заплатит семизначную сумму

В сезоне 2023/2024 годов "Шахтер" играл матчи группового этапа Лиги чемпионов в немецком Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Однако на новый сезон "горняки" решили сменить арену.

Источники сообщили, что аренда стадиона в Гельзенкирхене на все матчи группового этапа обойдется "Шахтеру" почти в 2 млн евро.

В случае выхода "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов стоимость аренды вырастет.

Отметим, что Фелтинс-Арена является одним из лучших стадионов Германии, но был близок к продаже. "Шальке", финансовое положение которого существенно ухудшилось после введения санкций против "Газпрома", который был главным спонсором клуба, не имел достаточно средств для эксплуатации арены.

Однако ситуация улучшилась благодаря аренде стадиона для концертов, Евро-2024 и матчей "Шахтера". "Шальке" смогли заработать около 5 млн евро.

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