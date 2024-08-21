Бразильский футболист Шахтера хочет играть за сборную Украины

Педриньо в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

В истории сборной Украины по футболу было несколько бразильских легионеров, которые представляли страну на международной арене. В скором времени к этому списку может присоединиться один из футболистов "Шахтера".

Педриньо прокомментировал возможность надеть сине-желтую футболку в интервью официальному сайту "горняков".

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Педриньо перешел в донецкий "Шахтер" из португальской "Бенфики" в 2021 году. Украинский клуб заплатил за правого вингера 18 млн евро. Футболист уезжал в аренду в "Атлетико Минейро", но сейчас он снова в донецкой команде. В нынешнем сезоне бразилец сделал 2 результативные передачи в 3 матчах.

Педриньо во время перехода в "Шахтер". Фото: УНИАН

Педриньо в сборной Украины

Позиция правого полузащитника является одной из "проблемных" в команде Сергея Реброва. Слухи сватают в национальную команду Педриньо, который вскоре сможет получить украинский паспорт. Легионер "Шахтера" не опроверг такую информацию. По его словам, не все в этой ситуации зависит от самого игрока.

"Я горд быть бразильцем и хотел бы играть за команду своей родины. Но есть примеры Марлона и Жуниора Мораеса. Они играли за сборную вашей страны, поэтому и я не исключаю подобной возможности", — объяснил Педриньо.

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