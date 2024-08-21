Бразильський футболіст Шахтаря хоче грати за збірну України

Педріньйо у матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

В історії збірної України з футболу були декілька бразильських легіонерів, які представляли країну на міжнародній арені. Незабаром до цього списку може приєднатися один із футболістів "Шахтаря".

Педріньйо прокоментував можливість одягнути синьо-жовту футболку в інтерв'ю офіційному сайту "гірників".

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Педріньйо перейшов до донецького "Шахтаря" з португальської "Бенфіки" у 2021 році. Український клуб заплатив за правого вінгера 18 млн євро. Футболіст виїжджав в оренду до "Атлетико Мінейро", але зараз він знову у донецькій команді. У нинішньому сезоні бразилець зробив 2 результативні передачі у 3 матчах.

Педріньйо під час переходу до "Шахтаря". Фото: УНІАН

Педріньйо у збірній України

Позиція правого півзахисника є однією із "проблемних" у команді Сергія Реброва. Чутки сватають до національної команди Педріньйо, який незабаром зможе отримати український паспорт. Легіонер "Шахтаря" не спростував таку інформацію. За його словами, не все у цій ситуації залежить від самого гравця.

"Я гордий бути бразильцем і хотів би грати за команду своєї батьківщини. Але є приклади Марлона та Жуніора Мораеса. Вони грали за збірну вашої країни, тому і я не виключаю такої можливості", — пояснив Педріньйо.

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