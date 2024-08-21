Бразильський футболіст Шахтаря хоче грати за збірну України

Легіонер Шахтаря хоче зіграти за збірну України — про кого йдеться
В історії збірної України з футболу були декілька бразильських легіонерів, які представляли країну на міжнародній арені. Незабаром до цього списку може приєднатися один із футболістів "Шахтаря".
Педріньйо прокоментував можливість одягнути синьо-жовту футболку в інтерв'ю офіційному сайту "гірників".
Педріньйо перейшов до донецького "Шахтаря" з португальської "Бенфіки" у 2021 році. Український клуб заплатив за правого вінгера 18 млн євро. Футболіст виїжджав в оренду до "Атлетико Мінейро", але зараз він знову у донецькій команді. У нинішньому сезоні бразилець зробив 2 результативні передачі у 3 матчах.
Педріньйо у збірній України
Позиція правого півзахисника є однією із "проблемних" у команді Сергія Реброва. Чутки сватають до національної команди Педріньйо, який незабаром зможе отримати український паспорт. Легіонер "Шахтаря" не спростував таку інформацію. За його словами, не все у цій ситуації залежить від самого гравця.
"Я гордий бути бразильцем і хотів би грати за команду своєї батьківщини. Але є приклади Марлона та Жуніора Мораеса. Вони грали за збірну вашої країни, тому і я не виключаю такої можливості", — пояснив Педріньйо.
Нагадаємо, Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу.
Бражко піде з "Динамо" одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо.
Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" змушений продати гравця.
Лідер українського клубу побився з тренером — деталі скандалу.
Протасов назвав головну небезпеку для "Динамо" у матчах із "РБ Зальцбург".
У "Зальцбурга" сім футболістів не зіграють з "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!