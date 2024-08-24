Шахтар орендує стадіон у Гельзенкірхені на матчі Ліги чемпіонів — відома вартість

"Фелтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Фото: "Шальке"

Донецький "Шахтар" гратиме матчі нового сезону Ліги чемпіонів в Німеччині. Команду прийме "Фелтінс-Арена" в Гельзенкірхені, де грає "Шальке".

Німецьке видання Ruhr24 повідомило, скільки "гірникам" обійдеться оренда стадіону.

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"Фелтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Фото: Veltins-arena.de

"Шахтар" заплатить семизначну суму

У сезоні 2023/2024 років "Шахтар" грав матчі групового етапу Ліги чемпіонів у німецькому Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні". Однак на новий сезон "гірники" вирішили змінити арену.

Джерела повідомили, що оренда стадіону у Гельзенкірхені на всі матчі групового етапу обійдеться "Шахтарю" в майже 2 млн євро.

У випадку виходу "Шахтаря" в плей-оф Ліги чемпіонів вартість оренди зросте.

Зазначимо, що "Фелтінс-Арена" є одним із кращих стадіонів Німеччини, але був близький до продажу. "Шальке", фінансове становище якого суттєво погіршилося після введення санкцій проти російського "Газпрому", який був головним спонсором клубу, не мав достатньо коштів для експлуатації арени.

Однак ситуація покращилася завдяки орендам стадіону для концертів, Євро-2024 та матчів "Шахтаря". "Шальке" змогли заробити близько 5 млн євро.

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