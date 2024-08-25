Полесье разгромило Оболонь 4-0 в матче УПЛ

Полесье с хет-триком Назаренко разгромило Оболонь — видео голов
В Украинской премьер-лиге стартовал второй игровой день четвертого тура. В первом матче "Полесье" принимало "Оболонь".
"Полесье" смогло выиграть второй матч в сезоне, передает портал Новини.LIVE.
"Полесье" разгромило "Оболонь"
Команда из Житомира с первых минут завладела преимуществом и открыла счет на 19-й минуте. Гуцуляк с правого фланга навесил на дальнюю штангу на голову Назаренко — 1:0.
На 23-й минуте Гуцуляк получил мяч на правом фланге, сместился в центр, обыгрывая Близниченко и Мороза, и пробил в дальнюю девятку.
На 39-й минуте Бабенко из глубины запустил передачу на вышедшего один на один Назаренко, который переиграл вратаря.
"Полесье" в начале второго тайма совершило счет 4:0. Назаренко пропустил мимо передачу Майсурадзе на правом фланге, обыграл двоих, затем обвел вратаря и пробил в пустые ворота — это хет-трик.
После четвертого гола "Оболонь" осталась в меньшинстве, но "Полесье" успокоилось и довело матч до победы.
"Полесье" — "Оболонь" — 4:0
Голы: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23
"Полесье": Волынец — Тейлор (Майсурадзе, 46), Виалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Бабенко, Крушинский (Леднев, 46) — Гуцуляк (Шастал, 72), Пайшао (Йока, 82), Назаренко (Макуана, 59).
"Оболонь": Федоровский — Мединский, Карась, Дубко, Грисьо — Виттенчук (Осман, 84), Мороз, Черненко (Теслюк, 26) — Груша (Приймак, 46), Суханов (Тарануха, 26), Близниченко (Чернов, 69).
Предупреждение: Чоботенко — Близниченко, Витенчук
Удаление: Грисьо, 54 (грубое нарушение правил)
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