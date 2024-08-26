Прінс Аду буде проданий Кривбасом: трансфер у Вікторію Плзень

Гравці "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" невдовзі залишиться без основного футболіста. Але клуб виручить за нього непогані кошти.

Про майбутній трансфер повідомив Телеграм-канал ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, "Кривбас" продасть 20-річного ганського нападника Прінса Аду.

Покупцем футболіста буде "Вікторія" Плзень, якій "Кривбас" програв у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. У цих іграх Аду забив гол у ворота суперника.

Орієнтовно, чехи заплатять за Прінса Аду 1 млн євро.

Прінс Аду в матчі проти "Бетіса". Фото: "Кривбас"

Зазначимо, що Прінс Аду минулого року перейшов у "Кривбас" у якості вільного агента. До цього гравець виступав у Білорусі за "Іслочь".

За "Кривбас" Аду зіграв за весь час 18 матчів, де забив чотири голи. Чинний контракт футболіста з "Кривбасом" діє до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 300 тисяч євро.

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