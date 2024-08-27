Шовковський назвав кадрову проблему Динамо перед грою з РБ Зальцбург

Олександр Шовковський пояснює гравцям тактику на матч. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" продовжує готуватися до поєдинку у відповідь четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "РБ Зальцбург". Головний тренер команди Олександр Шовковський пообіцяв спробувати виправити ситуацію після поразки у першому поєдинку.

Шовковський запевнив, що його підопічні не мають наміру здаватися, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Олександр Шовковський та його підопічні проаналізували причини поразки київської команди у першому поєдинку з "РБ Зальцбург". Були зроблені певні висновки з урахуванням аналізу ситуації. "Динамо" зробить усе можливе, щоб вийти у груповий етап Ліги чемпіонів.

Віталій Буяльський не зіграє із "РБ Зальцбург". Фото: пресслужба "Динамо"

Кадрові проблеми команди Шовковського

В Австрію не поїхав капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Він захворів одразу після матчу із "Карпатами" (3:1), футболіста ізолювали від команди. Найближчим часом півзахисник не зможе допомогти "біло-синім".

Також на поле не вийдуть травмовані хавбек Володимир Шепелєв та захисник Максим Дячук, якому зробили операцію. Гравцю вже зняли пов'язку, і він відновлюється на базі "Динамо" у Києві. Усі інші футболісти готові взяти участь у матчі.

"РБ Зальцбург" прийме "Динамо" у вівторок, 27 серпня. Початок поєдинку о 22:00.

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