Ребров здивував заявкою збірної України на матчі з Албанією та Чехією

Сергій Ребров керує тренуванням. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

За два тижні до початку нового розіграшу Ліги Націй головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку національної команди. Вона включила 26 гравців.

Ще шість футболістів було внесено до резервного списку, повідомляє УАФ.

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У вересні 2024 року збірна України зіграє два поєдинки у рамках Ліги Націй. У групі В1 вже 7 вересня в рамках першого туру підопічні Сергія Реброва приймуть національну команду Албанії на стадіоні "Дженералі Чеська" у Празі. Згодом, 10 вересня, збірна України вирушить на виїзний матч проти "Чехії", який пройде на "Еден Арена".

Заявка сборной Украины на матчи Лиги Наций. Фото: скриншот Telegram

Заявка збірної України

Сергій Ребров включив до списку гравців, які готуватимуться до матчів Ліги Націй, 26 футболістів. У цій заявці є несподіванки. Наприклад, колишній капітан "Дніпра-1" Олександр Сваток опинився у резервному списку, хоч він був основним футболістом національної команди на Євро-2024.

Резервний список

Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Олександр Сваток ("Остін", США), Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Олександр Зубков, Данило Сікан (обидва — "Шахтар" Донецьк).

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