Майже сотня росіян і білорусів братиме участь у Паралімпійських іграх

Паралімпійки-фехтувальниці. Фото: Суспільне Спорт

Російських та білоруських спортсменів допустять до участі на Паралімпіаді. Щоправда, вони змагатимуться під нейтральним прапором.

Про це в понеділок, 26 серпня, повідомило видання Telegraph.

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За даними Міжнародного паралімпійського комітету, 88 російських і 8 білоруських спортсменів на Паралімпіаді, що стартує в Парижі в середу, 28 серпня, виступатимуть під нейтральним прапором. Брати участь представникам РФ і Білорусі дозволили після проходження ретельної перевірки, однак через вторгнення Росії в Україну змагатися під національними прапорами їм заборонили.

Як повідомляє Telegrah із посиланням на стороннє агентство, ці спортсмени не були пов'язані з армією своїх країн або не підтримували війну.

Раніше такий підхід застосував і Міжнародний олімпійський комітет. Цьогоріч участь в Олімпійських іграх брали 32 нейтральних спортсмени з РФ і Білорусі.