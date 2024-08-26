Почти сотня россиян и белорусов примет участие в Паралимпийских играх

Паралимпийки-фехтовальщицы. Фото: Суспільне Спорт

Российских и белорусских спортсменов допустят к участию на Паралимпиаде. Правда, они сразятся под нейтральным флагом.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило издание Telegraph.

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По данным Международного паралимпийского комитета, 88 российских и восемь белорусских спортсменов на Паралимпиаде, которая стартует в Париже в среду, 28 августа, выступят под нейтральным флагом. Участвовать представителям РФ и Беларуси разрешили после прохождения тщательной проверки, однако из-за вторжения России в Украину соревноваться под национальными флагами им запретили.

Как сообщает Telegrah со ссылкой на постороннее агентство, эти спортсмены не были связаны с армией своих стран или не поддерживали войну.

Ранее такой подход применил и Международный олимпийский комитет. В этом году участие в Олимпийских играх принимали 32 нейтральных спортсмена из РФ и Беларуси.