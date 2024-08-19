Паралімпіада 2024: 20 спортсменів з Дніпропетровщини представлять Україну

На Паралімпіаді Діпропетровщину представлять 20 спортсменів
В Парижі 28 серпня стартують сімнадцяті Паралімпйські ігри. Збірну України на цьому турнірі представить рекордна кількість спортсменів — 142 чоловіки.
Від Дніпропетровської області буде вісім спортсменів, повідомив паблік ХД.
Представники Дніпропетровщини на Паралімпійських іграх
Спортсмени з прифронтової області представлять Україну у 20 видах спорту.
Пара легка атлетика:
- Оксана Ботурчук
- Владислав Білий
- Владислав Загребельний
- Зоя Овсій
- Анастасія Москаленко
- Наталія Кобзар
- Юлія Шуляр.
Пара плавання:
- Анна Стеценко
- Ірина Пойда
- Антон Коль
- Дмитро Ванзенко.
Волейбол сидячий:
- Дмитро Мельник
- Олексій Харламов.
Пара кульова стрільба:
- Віталій Плакущий
- Ірина Ляху.
Пара бадмінтон:
- Олександр Чирков
- Оксана Козина.
Пара дзюдо:
- Руфат Магомедов.
Бочча:
- Артем Колінько.
Пара академічне веслування:
- Ганна Шеремет.
Зазначимо, що зі 142 паралімпійців, які увійшли до заявки, 101 спортсмен з ураження опорно-рухового апарату, 30 з порушеннями зору та дев'ять з порушеннями розумово-фізичного розвитку.
На Паралімпійських іграх-2024 українці виступлять у 17 з 22 видах спорту, що є рекордом для України. При цьому понад 23% членів збірної є дебютантами турнірів такого рівня.
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