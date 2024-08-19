Паралімпіада 2024: 20 спортсменів з Дніпропетровщини представлять Україну

Оксана Ботурчук перед Парижем-2024 виграла 10 паралімпійських медалей. Фото: скриншот Суспільного

В Парижі 28 серпня стартують сімнадцяті Паралімпйські ігри. Збірну України на цьому турнірі представить рекордна кількість спортсменів — 142 чоловіки.

Від Дніпропетровської області буде вісім спортсменів, повідомив паблік ХД.

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Спортсмени з прифронтової області представлять Україну у 20 видах спорту.

Пара легка атлетика:

Оксана Ботурчук

Владислав Білий

Владислав Загребельний

Зоя Овсій

Анастасія Москаленко

Наталія Кобзар

Юлія Шуляр.

Пара плавання:

Анна Стеценко

Ірина Пойда

Антон Коль

Дмитро Ванзенко.

Волейбол сидячий:

Дмитро Мельник

Олексій Харламов.

Пара кульова стрільба:

Віталій Плакущий

Ірина Ляху.

Пара бадмінтон:

Олександр Чирков

Оксана Козина.

Пара дзюдо:

Руфат Магомедов.

Бочча:

Артем Колінько.

Пара академічне веслування:

Ганна Шеремет.

Зазначимо, що зі 142 паралімпійців, які увійшли до заявки, 101 спортсмен з ураження опорно-рухового апарату, 30 з порушеннями зору та дев'ять з порушеннями розумово-фізичного розвитку.

На Паралімпійських іграх-2024 українці виступлять у 17 з 22 видах спорту, що є рекордом для України. При цьому понад 23% членів збірної є дебютантами турнірів такого рівня.

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