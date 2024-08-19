Паралимпиада 2024: 20 спортсменов из Днепропетровщины представят Украину

Оксана Ботурчук перед Парижем-2024 выиграла 10 паралимпийских медалей. Фото: скриншот Суспільного

В Париже 28 августа стартуют семнадцатые Паралимпийские игры. Сборную Украины на этом турнире представит рекордное количество спортсменов — 142 человека.

От Днепропетровской области будет 20 спортсменов, сообщил паблик ХД.

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Спортсмены из прифронтовой области представят Украину в восьми видах спорта.

Пара легкая атлетика:

Оксана Ботурчук

Владислав Белый

Владислав Загребельный

Зоя Овсий

Анастасия Москаленко

Наталья Кобзарь

Юлия Шуляр

Пара плавания:

Анна Стеценко

Ирина Пойда

Антон Коль

Дмитрий Ванзенко

Волейбол сидячий:

Дмитрий Мельник

Алексей Харламов

Пара пулевая стрельба:

Виталий Плакущий

Ирина Ляху

Пара бадминтон:

Александр Чирков

Оксана Козина

Пара дзюдо:

Руфат Магомедов

Бочча:

Артем Колинько

Пара академической гребли:

Анна Шеремет

Отметим, что из 142 паралимпийцев, вошедших в заявку, 101 спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата, 30 с нарушениями зрения и девять с нарушениями умственно-физического развития.

На Паралимпийских играх-2024 украинцы выступят в 17 из 22 видов спорта, что является рекордом для Украины. При этом более 23% членов сборной являются дебютантами такого уровня.

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