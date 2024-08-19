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На Паралимпиаде Днепропетровщину представят 20 спортсменов

19 августа 2024 17:23
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Паралимпиада 2024: 20 спортсменов из Днепропетровщины представят Украину
Оксана Ботурчук перед Парижем-2024 выиграла 10 паралимпийских медалей. Фото: скриншот Суспільного
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Париже 28 августа стартуют семнадцатые Паралимпийские игры. Сборную Украины на этом турнире представит рекордное количество спортсменов — 142 человека.

От Днепропетровской области будет 20 спортсменов, сообщил паблик ХД.

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Спортсмены из прифронтовой области представят Украину в восьми видах спорта.

Пара легкая атлетика:

  • Оксана Ботурчук
  • Владислав Белый
  • Владислав Загребельный
  • Зоя Овсий
  • Анастасия Москаленко
  • Наталья Кобзарь
  • Юлия Шуляр

Пара плавания:

  • Анна Стеценко
  • Ирина Пойда
  • Антон Коль
  • Дмитрий Ванзенко

Волейбол сидячий:

  • Дмитрий Мельник
  • Алексей Харламов

Пара пулевая стрельба:

  • Виталий Плакущий
  • Ирина Ляху

Пара бадминтон:

  • Александр Чирков
  • Оксана Козина

Пара дзюдо:

  • Руфат Магомедов

Бочча:

  • Артем Колинько

Пара академической гребли:

  • Анна Шеремет

Отметим, что из 142 паралимпийцев, вошедших в заявку, 101 спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата, 30 с нарушениями зрения и девять с нарушениями умственно-физического развития.

На Паралимпийских играх-2024 украинцы выступят в 17 из 22 видов спорта, что является рекордом для Украины. При этом более 23% членов сборной являются дебютантами такого уровня.

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Днепропетровская область Паралимпийские игры Паралимпийская сборная Украины Паралимпиада

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