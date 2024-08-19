Паралимпиада 2024: 20 спортсменов из Днепропетровщины представят Украину

На Паралимпиаде Днепропетровщину представят 20 спортсменов
В Париже 28 августа стартуют семнадцатые Паралимпийские игры. Сборную Украины на этом турнире представит рекордное количество спортсменов — 142 человека.
От Днепропетровской области будет 20 спортсменов, сообщил паблик ХД.
Представители Днепропетровщины на Паралимпийских играх
Спортсмены из прифронтовой области представят Украину в восьми видах спорта.
Пара легкая атлетика:
- Оксана Ботурчук
- Владислав Белый
- Владислав Загребельный
- Зоя Овсий
- Анастасия Москаленко
- Наталья Кобзарь
- Юлия Шуляр
Пара плавания:
- Анна Стеценко
- Ирина Пойда
- Антон Коль
- Дмитрий Ванзенко
Волейбол сидячий:
- Дмитрий Мельник
- Алексей Харламов
Пара пулевая стрельба:
- Виталий Плакущий
- Ирина Ляху
Пара бадминтон:
- Александр Чирков
- Оксана Козина
Пара дзюдо:
- Руфат Магомедов
Бочча:
- Артем Колинько
Пара академической гребли:
- Анна Шеремет
Отметим, что из 142 паралимпийцев, вошедших в заявку, 101 спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата, 30 с нарушениями зрения и девять с нарушениями умственно-физического развития.
На Паралимпийских играх-2024 украинцы выступят в 17 из 22 видов спорта, что является рекордом для Украины. При этом более 23% членов сборной являются дебютантами такого уровня.
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