На Паралимпиаде в Париже Украину представят 142 спортсмена

Андрей Трусов во время заплыва. Фото: Донецкая ОВА

В конце августа 2024 года начнутся Паралимпийские игры-2024, которые примет Париж. Украину на соревнованиях представят 142 спортсмена.

В Паралимпийской сборной Украины оказалось сразу 14 спортсмена из Донецкой области, сообщает местная ОВА.

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Паралимпийцы из Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Состав Паралимпийской сборной

Военные действия на территории Украины не помешали подготовке спортсменов к турниру в Париже. Несмотря на потерю тренировочных баз, представительство спортсменов из Донецкой области в национальной команде все еще велико.

В Париже регион Украины представят девять пловцов. Это Андрей Трусов, Даниил Чуфаров, Сергей Клипперт, Александр Комаров, Ярослав Семененко, Марина Пиддубная, Василий Крайник, Игорь Нимченко и Вероника Коржова. Двое спортсменов примут участие в турнире по гребле — это Ярослав Коюда и Роман Полянский. Также Донецкую область представят велосипедист Егор Дементьев, легкоатлет Николай Жабняк и пауэрлифтер Антон Крюков.

Все эти спортсмены являются воспитанниками Донецкого регионального центра по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Инваспорт" и ДО ДЮСШОИ. Игорь Нимченко и Вероника Коржова дебютируют на Паралимпиаде, у других спортсменов есть опыт и награды такого уровня.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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