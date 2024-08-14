Хоцяновский рассказал, чем его удивила последняя Олимпиада в карьере

Валерия Пермыкина на киевском железнодорожном вокзале. Фото: Новини.LIVE

На киевском железнодорожном вокзале состоялась торжественная встреча олимпийский сборной Украины. Домой вернулись команды по вольной борьбе и современному пятиборью.

Спортсмены не сумели завоевать медали на Олимпиаде-2024, но в Киеве их встретили как героев, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 14 августа, в Киев вернулись Татьяна Сова, Василий Михайлов, Александр Хоцяновский, Мураз Мчедлидзе, Валерия Пермыкина, Александр Товкай и Владислав Чекан. В Украине их встретили аплодисментами и поддержкой.

Александр Хоцяновский сходит с поезда. Фото: Новини.LIVE

Чем Олимпиада-2024 удивила Хоцяновского

Александр Хоцяновский поблагодарил государство за помощь в организации поездки на Олимпиаду и создание условий для выступления на турнире. Украинский спортсмен заявил, что Париж его приятно удивил.

"Для меня это были уже третьи Олимпийские игры. Пожалуй, Париж отличается от других турниров в лучшую сторону, Организация и инфраструктура были на высшем уровне. И отдельно поразило то, как много украинцев было на трибунах. Мы благодарим их за поддержку", — рассказал Хоцяновский.

Еще в Париже борец вольного стиля в весовой категории до 125 кг заявил, что Олимпиада-2024 стала последней в его карьере.

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