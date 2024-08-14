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Хоцянівський, Пермикіна та інші олімпійці повернулися до Києва — як зустріли спортсменів

14 серпня 2024 14:08
Валерій Ковалевич - Редактор
Хоцянівський розповів, чим його здивувала остання Олімпіада у кар'єрі
Валерія Пермикіна на київському залізничному вокзалі. Фото: Новини.LIVE
Валерій Ковалевич - Редактор

На київському залізничному вокзалі відбулася урочиста зустріч олімпійської збірної України. Додому повернулися команди з вільної боротьби та сучасного п'ятиборства.

Спортсмени не зуміли здобути медалі на Олімпіаді-2024, але в Києві їх зустріли як героїв, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 14 серпня, до Києва повернулися Тетяна Сова, Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський, Мураз Мчедлідзе, Валерія Пермикіна, Олександр Товкай та Владислав Чекан. В Україні їх зустріли оплесками та підтримкою.

Олександр Хоцяновський
Олександр Хоцянівський сходить із поїзда. Фото: Новини.LIVE

Чим Олімпіада-2024 здивувала Хоцянівського

Олександр Хоцянівський подякував державі за допомогу в організації поїздки на Олімпіаду та створення умов для виступу на турнірі. Український спортсмен заявив, що Париж його приємно здивував.

"Для мене це були вже треті Олімпійські ігри. Мабуть, Париж відрізняється від інших турнірів на краще, Організація та інфраструктура були на найвищому рівні. І окремо вразило те, як багато українців було на трибунах. Ми дякуємо їм за підтримку", — розповів Хоцянівський.

Ще в Парижі борець вільного стилю у ваговій категорії до 125 кг заявив, що Олімпіада-2024 стала останньою у його кар'єрі.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України Мураз Мчедлідзе

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