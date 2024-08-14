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У Паралімпійських іграх візьмуть участь 142 спортсмени — кожен десятий представляє Донеччину

14 серпня 2024 15:10
Валерій Ковалевич - Редактор
На Паралімпіаді в Парижі Україну представлять 142 спортсмени
Андрій Трусов під час запливу. Фото: Донецька ОДА
Валерій Ковалевич - Редактор

Наприкінці серпня 2024 року розпочнуться Паралімпійські ігри-2024, які прийме Париж. Україну на змаганнях представлять 142 спортсмени.

У Паралімпійській збірній України опинилося одразу 14 спортсменів з Донецької області, повідомляє місцева ОДА.

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Паралімпійці із Донецької області. Фото: Донецька ОДА

Склад Паралімпійської збірної

Військові дії на території України не завадили підготовці спортсменів до турніру у Парижі. Попри втрату тренувальних баз, представництво спортсменів із Донецької області у національній команді все ще велике.

У Парижі регіон України представлять дев'ять плавців. Це Андрій Трусов, Данило Чуфаров, Сергій Кліпперт, Олександр Комаров, Ярослав Семененко, Марина Піддубна, Василь Крайник, Ігор Німченко та Вероніка Коржова. Двоє спортсменів візьмуть участь у турнірі з веслування — це Ярослав Коюда та Роман Полянський. Також Донецьку область представлять велосипедист Єгор Дементьєв, легкоатлет Микола Жабняк та паверліфтер Антон Крюков.

Усі ці спортсмени є вихованцями Донецького регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" та ДО ДЮСШОІ. Ігор Німченко та Вероніка Коржова дебютують на Паралімпіаді, інші спортсмени мають досвід та нагороди такого рівня.

Паралімпіада в Парижі пройде з 28 серпня до 8 вересня 2024 року.

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спорт Донецька область Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України Париж-2024

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