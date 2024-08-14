На Паралімпіаді в Парижі Україну представлять 142 спортсмени

У Паралімпійських іграх візьмуть участь 142 спортсмени — кожен десятий представляє Донеччину
Наприкінці серпня 2024 року розпочнуться Паралімпійські ігри-2024, які прийме Париж. Україну на змаганнях представлять 142 спортсмени.
У Паралімпійській збірній України опинилося одразу 14 спортсменів з Донецької області, повідомляє місцева ОДА.
До складу української делегації на XVII Паралімпійських іграх увійшли 142 спортсмени. Донеччани візьмуть участь у п'яти видах спорту.
Склад Паралімпійської збірної
Військові дії на території України не завадили підготовці спортсменів до турніру у Парижі. Попри втрату тренувальних баз, представництво спортсменів із Донецької області у національній команді все ще велике.
У Парижі регіон України представлять дев'ять плавців. Це Андрій Трусов, Данило Чуфаров, Сергій Кліпперт, Олександр Комаров, Ярослав Семененко, Марина Піддубна, Василь Крайник, Ігор Німченко та Вероніка Коржова. Двоє спортсменів візьмуть участь у турнірі з веслування — це Ярослав Коюда та Роман Полянський. Також Донецьку область представлять велосипедист Єгор Дементьєв, легкоатлет Микола Жабняк та паверліфтер Антон Крюков.
Усі ці спортсмени є вихованцями Донецького регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" та ДО ДЮСШОІ. Ігор Німченко та Вероніка Коржова дебютують на Паралімпіаді, інші спортсмени мають досвід та нагороди такого рівня.
Паралімпіада в Парижі пройде з 28 серпня до 8 вересня 2024 року.
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