Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в Швейцарии прыгнув на 1,99 метра

У Ярославы Магучих очередное "золото" — на какую высоту олимпийская чемпионка прыгнула на этот раз
Золотую медаль Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне завоевала олимпийская чемпионка, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Она перепрыгнула планку на высоте 1,99 м и стала победительницей.
Об этом 22 августа, в четверг сообщает Всемирный комитет по легкой атлетике.
Как проходили соревнования в Швейцарии
Ярослава Магучих хотела преодолеть высоту в 2,03 метра, но удалось взять планку в 1,99 метра, хотя этого было достаточно для золотой медали.
Вместе с Ярославой Магучих в соревнованиях принимала участие Ирина Геращенко. Ей удалось преодолеть планку в 1,92 метра, что позволило завершить этап в Лозанне на 5 месте.
Ярослава уже выступала на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже и выиграла оба соревнования.
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