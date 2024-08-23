Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль у Швейцарії стрибнувши на 1,99 метра

У Ярослави Магучіх чергове "золото" — на яку висоту олімпійська чемпіонка стрибнула цього разу
Золоту медаль Діамантової ліги у швейцарській Лозанні завоювала олімпійська чемпіонка, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Вона перестрибнула планку на висоті 1,99 м і стала переможницею.
Про це 22 серпня, у четвер повідомляє Світовий комітет з легкої атлетики.
Як проходили змагання у Швейцарії
Ярослава Магучіх хотіла подолати висоту у 2,03 метра, але вдалось взяти планку у 1,99 метра, хоча цього було достатньо для золотої медалі.
Разом з Ярославою Магучіх в змаганнях брала участь Ірина Геращенко. Їй вдалось подолати планку у 1,92 метра, що дозволило завершити етап у Лозанні на 5-му місці.
Ярослава вже виступала на етапах Діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі і виграла обидва змагання.
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