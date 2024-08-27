Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи с Албанией и Чехией

Сергей Ребров руководит тренировкой. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

За две недели до начала нового розыгрыша Лиги Наций главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку национальной команды. Она включила в себя 26 игроков.

Еще шесть футболистов были внесены в резервный список, сообщает УАФ.

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В сентябре 2024 года сборная Украины сыграет два поединка в рамках Лиги Наций. В группе В1 уже 7 сентября в рамках первого тура подопечные Сергея Реброва примут национальную команду Албании на стадионе "Дженерали Ческа" в Праге. Затем, 10 сентября, сборная Украины отправится на выездной матч против "Чехии", который пройдет на "Эден Арена".

Заявка сборной Украины на матчи Лиги Наций. Фото: Скриншот Telegram

Заявка сборной Украины

Сергей Ребров включил в список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги Наций, 26 футболистов. В этой заявке есть неожиданности. Например, бывший капитан "Днепра-1" Александр Сваток оказался в резервном списке, хотя он был основным футболистом национальной команды на Евро-2024.

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Александр Зубков, Данило Сикан (оба — "Шахтер" Донецк).

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