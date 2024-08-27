Усик зізнався, від чого відмовився заради бою з Тайсоном Ф'юрі

Олександр Усик у святковій вишиванці. Фото: instagram.com/usykaa/

Український спортсмен Олександр Усик підтвердив, що бій-реванш із Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Боксер з повагою ставиться до суперника із Великобританії.

Усик пояснив, чим йому довелося пожертвувати заради протистояння з Ф'юрі, повідомляє NV.

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Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що вважає Тайсона Ф'юрі неймовірним суперником. Український боксер заявив, що бій із британцем був дуже складним. Але перед спортивною подією Усик був змушений пожертвувати багатьом, аби розраховувати на перемогу.

Олександр Усик демонструє чемпіонський пояс Володимиру Зеленському. Фото: скриншот YouTube

Що Усик сказав про підготовку до бою

Український боксер заявив, що поєдинок проти Ф'юрі став для нього одним із найскладніших випробувань у кар'єрі. Усик готувався до бою протягом дев'яти місяців. Весь цей час спортсмен майже не бачив членів родини.

"Пропустив усі свята, усі дні народження дітей, народження Машеньки пропустив, був у таборі, тренувався. Перемога є і слава Богу. Те, як було важко, це вже в минулому, те, як зараз — це сьогодні й зараз, те, що буде — щось буде. Це неймовірно", — пояснив Усик.

Українець назвав суперника хитрим та витривалим опонентом. Усик заявив, що Ф'юрі є дуже розумним спортсменом, який вміє вести психологічну роботу із суперниками.

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